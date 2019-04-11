رياضة | مصر تنظم كأس أفريقيا المفتوحة للكاراتيه التقليدي بحضور أساتذة اللعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تنظم كأس أفريقيا المفتوحة للكاراتيه التقليدي بحضور أساتذة اللعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي بقيادة رامي المكاوي، بطولة أفريقيا المفتوحة، وبطولة المرحومي الدولية، والماستر كورس الدولى للكاراتيه التقليدي، بالتعاون بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي للكاراتيه التقليدي برئاسة سنسى إبراهيم البكر.

وتقام البطولة خلال الفترة من ٢٥ أبريل وحتى ٣٠ أبريل بالقاهرة، بحضور أساتذه العالم للكاراتيه التقليدي وعلى رأسهم دكتور جلبرتو جارتينر رئيس الاتحاد الدولي وسنسي ريتشارد جورجنسن رئيس اللجنه الفنية العليا بالاتحاد الدولي، وسنسي وتانا بي عضو لجنه الشيهان كاي الدولية.

تشهد البطولة مشاركة 10 دول هي مصر والجزائر وفلسطين وتونس وفرنسا والبرازيل وكندا وأوزباكستان وإيطاليا والسودان.