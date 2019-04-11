رياضة | التشكيل الرسمي لمباراة الترسانة والنصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمباراة الترسانة والنصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد قليل مباراة الترسانة مع النصر، والتي تقام علي ملعب النصر ضمن الجولة ال25 بدوري القسم الثاني.

وأعلن نادي النصر التشكيل الذي يخوض به اللقاء وجاء كالتالي: "إبراهيم عيسي وكريم الضو وحمودة سمير وأحمد صبيحة ودخير محمد ومؤمن عاطف وأحمد كالوشا وأحمد حسين ومحمد عبد الناصر أوشا، وجون مانجا، ودانيال أزياجي".

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من: " أحمد بدوى، محمد حجاج، محمود صقر، وأحمد عبدالعال، حسين الحسينى، أحمد ابراهيم، محمود محمد".

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وجاء تشكيل الترسانة كالتالي: "عماد محمود وابراهيم منصور وأحمد هشام ومحمد مصطفي وأحمد عبدالمنعم وعمر طارق ومحمود السيد ورضا سيد وإيهاب فؤاد وعاطف يحي".

وضمت دكة البدلاء كل من: "أشرف محمد، وأحمد عماد، وهشام رجب، ووليد محمد فوزي، ومصطفى ناصر، وحسين حمدي، وأجاو حكيم".

ويدير اللقاء الحكم محمود بسيوني، وأحمد عطيه، علاء عبد الباسط، وحكم رابع ناصر عبد الفتاح.

ويحتل الترسانة المركز الثاني برصيد 47 نقطة في المركز الثاني، ويحتل النصر المركز السابع برصيد 32 نقطة.