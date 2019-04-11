رياضة | تشكيل مباراة دمياط والقناة بالقسم الثاني

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يخوض فريق دمياط مباراة القناة بعد قليل بالجولة الخامسة والعشرون، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني، بتشكيل يتكون من شريف فوزي في حراسة المرمر، وشهاب الدين محمد ، أحمد ابو العباس ، عادل بلال ، أحمد خليفة ، عمرو محمد طه ، نور الدين ناصر ، سيام فوهون ، كريم ناصر ، إسلام محمد ، يوسف صبري

ويجلس على دكة البدلاء: محمد العربي ، محمد السيد احمد ، عماد محمد محمد ، مصطفى عنتر ، ادهم ناصر ، مصطفي السيد.

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ويتكون تشكيل القناة من: محمد طلبه في حراسة المرمى، محمد يوسف ، اسلام سيد ، محمد امين ، أحمد علي ، إسلام زيادة، أحمد عبد العال ، محمد عبد الستار ، اسلام نبيل ، علي شوقي ، أحمد الجندي

البدلاء : شريف مدحت ، احمد جمال ، عصام عادل ، محمد عبد الرحيم ، محمد علي ، اديتو تشارل ، خالد الحسيني .

ويدير اللقاء محمود وفا حكم ساحة، وأحمد مشرف مساعد اول، محمد أحمد عطية مساعد تاني، محمد اسماعيل حكم رابع.