رياضة | رئيس الغوص والانقاذ يماطل فى رد فلوس الاتحاد (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الغوص والانقاذ يماطل فى رد فلوس الاتحاد (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال رئيس اتحاد الغوص والانقاذ سامح الشاذلى يماطل وزارة الشباب والرياضة فى رد مبلغ 197 ألف جنيه وإعادتها إلى خزانة الاتحاد والتى صرفها إلى كل من والده نبيل الشاذلى وشقيقه أسامة الشاذلي من أموال الاتحاد دون وجه حق.

ورغم قيام وزارة الشباب والرياضة رئيس الاتحاد سامح الشاذلي رسميا بضرورة رد هذا المبلغ كاملا إلا أن الشاذلي مازال رافضا تماما ومتجاهلا عن عمد تلك الأزمة.

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وكان الشاذلى قد خالف لوائح الاتحادات الرياضية المادة 34 رقم 112 لسنة 2018 والتى تحظر التعاقد بالذات أوبالواسطة بين الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين به أو اقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة .

وقام الشاذلى بمنح هذا المبلغ المالى 197 ألف جنيه إلى والده وشقيقه وتمت تسويته كبدل انتقال لهما للقيام باختبارات فى دورات الانقاذ وهما غير معينين بالاتحاد .

يذكر أن سامح الشاذلى سبق حل مجلسه فى عام 2016 بقرار من وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز بسبب وجود مخالفات مالية .