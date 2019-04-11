رياضة | روبن والمصير المجهول

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أكد الهولندي المخضرم آريين روبن جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني بأنه قد لا يشارك مجددًا مع فريقه الألماني قبل الرحيل عنه في نهاية الموسم.

وبات روبن على أعتاب الرحيل عن بايرن في نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة حافلة مع العملاق البافاري.

وقال روبن (35 عاما) لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الخميس: "لدي بالفعل أفكار، ولست واثقا مما إذا كنت سأشارك مجددًا مع بايرن في الموسم الحالي.. من المحبط عدم معرفة مصيري بشكل محدد".

وأشار الجناح الهولندي "هناك بعض المحادثات مع أندية، لكني بالتأكيد احتاج إلى التدريب أولًا لفترة طويلة، لم أتخذ القرار النهائي بعد".

يشار إلى أن عدد من التقارير الصحفية الإيطالية، أكدت أن روبن تلقى عرضا من إنتر ميلان الإيطالي لكنه يميل إلى الرفض، ويفضل الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

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وكان روبن قد أعلن أن الموسم الحالي، سيكون الأخير له برفقة بايرن ميونخ، بنهاية عقده مع العملاق البافاري.

ويغيب روبن عن صفوف بايرن منذ نهاية تشرين ثان / نوفمبر الماضي، عندما شارك في المباراة أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين خلال الفوز الساحق للنادي البافاري بنتيجة (5-2).

وبعد 10 أعوام قضاها في بايرن ميونخ، يبقى روبن منفتحًا على مستقبله الكروي.

وتتبقى 6 مباريات فقط على نهاية موسم "البوندسليجا" الذي يتصدره بايرن ميونيخ، كما وصل الفريق للمربع الذهبي لكأس ألمانيا حيث يلاقي فيردر بريمن في وقت لاحق من الشهر الجاري.