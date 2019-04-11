رياضة | غدا.. مؤتمرات لاسارتي وموسيماني والاجتماع الفني للقاء الأهلي وصن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. مؤتمرات لاسارتي وموسيماني والاجتماع الفني للقاء الأهلي وصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤتمرًا صحفيا في الثالثة والنصف عصر غدٍ، الجمعة، باستاد الجيش برج العرب؛ للحديث عن مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد برج العرب في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، مؤتمراً صحفياً في الخامسة والنصف من عصر غدٍ، الجمعة بحضور قائد الفريق.

ويقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز في الثانية ظهر غد الجمعة، بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق، ومندوب فريق صن داونز.

ويبدأ الاجتماع في الثانية ظهر غد بأحد الفنادق، للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بزي الفريقين، وتوقيت الحضور لملعب المباراة وكافة الأمور التنظيمية في حضور مندوب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ضربة جديدة للأهلي قبل مباراة العودة أمام صن داونز

باتت فرص لحاق كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في اللحاق بمواجهة صن داونز صعبة بعد إصابته في مباراة الأمس أمام مصر المقاصة.

وخرج نيدفيد في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة، أمس الأربعاء والتي أقيمت على على ملعب بتروسبورت، بسبب تعرضه لكدمة قوية في القدم اليمنى.

وأجرى نيدفيد أشعة على قدمه أمس في أحد المسشفيات للاطمئنان على ححجم إصابته التي تعرض لها ومدة غيابه عن الفريق.

وتحسم الساعات المقبلة الموقف النهائي لكريم نيدفيد من اللحاق بمواجهة صن داونز وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى صعوبة لحاقه باللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مفاجأة لاسارتي.. هل يكرر الأهلي تكتيك برشلونة أمام باريس سان جيرمان؟

تحدث مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن تجهيز مفاجأة لم يكشف عنها أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا.

مفاجأة مارتن لاسارتي قد لا تتمثل في الدفع بوجوه جديدة وإنما تغيير طريقة وأسلوب اللعب رأسًا على عقب من أجل الهجوم بأكبر عدد ممكن من اللاعبين كما فعل لويس إنريكي مدرب برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2017 لتعويض خسارته برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.

ولجأ إنريكي إلى تغيير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 3-4-3 بحيث يهاجم بجميع اللاعبين في وسط ملعب سان جيرمان باستثناء مدافع وحيد حتى تحقق له ما أراد وفاز 6-1في معجزة كروية جديدة.

ولعب إنريكي ببيكيه وأومتيتي وماسكيرانو في خط الدفاع على أن يقوم أومتيتي وماسكيرانو بمهام الظهيرين الأيسر والأيمن ويتكفل بيكيه بالتغطية الدفاعية بينما في الوسط بوسكيتس وراكيتيتش وإنييستا ورافينيا خلف نيمار دا سيلفا ولويس سواريز ليونيل ميسي.

تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أومتيتي - بيكيه - ماسكيرانو.

خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - إنييستا - رافينيا.

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خط الهجوم : نيمار دا سيلفا - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

إذا كان إنريكي قد لجأ إلى هذه الطريقة لتحقيق الريمونتادا التاريخية فإن الأهلي به عناصر يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ الأسلوب نفسه

تشكيل الأهلي حسب طريقة 3-4-3

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحي

خط الوسط: علي معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجايي ورمضان صبحي ومروان محسن

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية – كريم نيدفيد – صالح جمعة – حسين الشحات - جونيور أجايي

خط الهجوم : وليد أزارو

الأهلي يتحدى المقاصة لغسل أحزان مباراة صن داونز

يستضيف ملعب بتروسبورت مباراة المقاصة والأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

وتعد مباراة اليوم الأولى لمارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بعد الخسارة بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطتين بينما المقاصة في المركز الخامس برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.

وفاز الأهلي في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف نظيفة وشهد اللقاء أول أهداف حسين الشحات مع القلعة الحمراء.

ويغيب عن الأهلي حسام عاشور وأحمد الشيخ وسعد الدين سمير وإسلام محارب وهشام محمد وشريف إكرامي ووليد سليمان بداعي الإصابة، فيما يغيب الثنائي جيرالدو وعلي معلول بداعي الإيقاف ومروان محسن وناصر ماهر لأسباب فنية.

وتأتي المباراة وسط ظروف استثنائية للنادي الأهلي بعدما خسر 5-0 من صن داونز لذلك لا بديل عن الفوز في مباراة اليوم.