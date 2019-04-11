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محمود الخطيب يطلب تقريرًا عاجلًا عن أحداث كرة الماء

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طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي من رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي تقريرا شاملا وعاجلا عن كافة الأحداث غير اللائقة التي تزامنت مع نهاية مباراة الأهلي والجزيرة في كرة الماء أمس الأول والتي أقيمت بنادي الصيد وشهدت تجاوزات لبعض العناصر من هنا وهناك في مشهد يتنافى

مع الروح والتنافس الشريف.

كما طلب من مدير النشاط الرياضي إيقاف كل العناصر التي خرجت عن النص، وإجراء تحقيق عاجل في هذا الشأن بمعرفة الشئون القانونية بالنادي، ورفع تقرير شامل إلى مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد الكابتن محمود الخطيب في حديثه مع رؤوف عبدالقادر رفضه القاطع لأي خروج عن قيم وتقاليد النادي، وأن خطأ الغير في أي موقف لا يعني الرد بنفس الطريقة، وأن الأهلي كعادته يدافع عن حقوقه من خلال القنوات الشرعية . وشدد على أنه سيكون هناك موقف حاسم وقرارات قاسية في حق كل من سمح لنفسه بالخطأ والخروج عن نهج الأهلي وهو يمثل النادي.

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