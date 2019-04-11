إجتماع بنقابة المهن العلمية لمناقشة تقرير الأمن العام

تجتمع صباح غد الجمعة نقابة المهن العلمية بقيادة وكيل النقابة محمد غريب أبو عميرة، في مقر النقابة بمدينة نصر أخر شارع مكرم عبيد خلف السراج مول. عبيد خلف السراج مول. وتجتمع النقابة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا لمناقشة تقرير الأمين العام وعرض قرارات مجلس النقابة العامة الطارئ بتاريخ 23 مارس 2019، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ستعقد الجمعيةالعمومية غير العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا من نفس اليوم ونفس المكان.

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