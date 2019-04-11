فحص طبي لـ"كريم نيدفيد" لتحديد موقفه من مواجهة صن داونز

يخضع كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق عصر، اليوم الخميس؛ من أجل الاطمئنان على إصابته في قدمه اليمنى تلك التيتعرض لها في مباراة مصر المقاصة، أمس الأربعاء، وغادر على إثرها اللقاء.
ويسعى الجهاز الطبي في مران، اليوم، لتحديد موقف اللاعب من المشاركة
يذكر أن الأهلي يبدأ، اليوم، معسكره المغلق في الإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها السادسة مساء، بعد غدٍ السبت، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
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