انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تقارع البرازيل على استاد "ماراكانا" في هذا الموعد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 11:58 صباحاً - أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم أن منتخبه الأول سيواجه البرازيل ودياً، في إطار استعدادات الطرفين لخوض بطولة كوبا أمريكا، صيف هذا العام.

وتستضيف البرازيل البطولة القارية، الأقدم على مستوى المنتخبات، في الفترة ما بين 14 يونيو و7 يوليو المقبلين، بمشاركة 12 منتخباً.

وأوضح الاتحاد القطري للعبة، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المباراة الودية الدولية المرتقبة ستقام في الخامس من يونيو المقبل، على استاد "ماراكانا"، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأشار إلى أن المباراة الودية تأتي في إطار "تعميق العلاقات مع نظيره البرازيلي"، لافتاً إلى وجود "حماسة كبيرة لدعوة العنابي للمشاركة في كوبا أمريكا 2020 أيضاً".

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وكان اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) قد وجَّه دعوةً إلى "العنابي" القطري و"الساموراي" الياباني، في أبريل 2018، للمشاركة في البطولة، التي سُحبت قرعتها أواخر يناير الماضي، ولم ترأف بـ"بطل آسيا" بعد أن أوقعته في المجموعة الثانية "الحديدية"، إلى جانب منتخبات الأرجنتين وكولومبيا والباراغواي.

ويبدأ "الأدعم"، الذي يستعد للنسخة المونديالية المقبلة التي تحتضنها قطر شتاء عام 2022، مشواره في "كوبا أمريكا" بلقاء الباراغواي في الـ16 من يونيو 2019، ثم مواجهة كولومبيا في الـ19 من الشهر نفسه، على أن يختتم لقاءاته أمام الأرجنتين في الـ23 من الشهر ذاته.

وبحسب لوائح البطولة، يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حلا بالمركز الثالث في دور المجموعات، وذلك لإكمال مواجهات دور الثمانية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد اللاتيني أسند تنظيم نسخة 2020 إلى الأرجنتين وكولومبيا، في واقعة هي الأولى من نوعها التي يُمنح فيها تنظيم البطولة لدولتين.