شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التصويت لاختيار أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مبارياته التي أقيمت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وفقا للعين الإخبارية.

"يويفا" رشح 4 لاعبين، كي يقوم الجمهور باختيار الأفضل منهم، وهم: سون هيونج مين، لاعب توتنهام هوتسبير، وفرينكي دي يونج، متوسط ميدان أياكس أمستردام الهولندي، وجيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، وروبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

سون سجل هدف فوز توتنهام على مانشستر سيتي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "السبيرز" الجديد، فيما نجح فرينكي دي يونج في تقديم مستوى مميز للغاية أمام يوفنتوس الإيطالي، خلال التعادل الذي حسم اللقاء بنتيجة 1-1.

وتمكن جيرارد بيكيه من قيادة برشلونة لتحقيق الفوز أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف دون رد؛ حيث استطاع إبعاد جميع الكرات الخطيرة عن مرمى العملاق الكتالوني، بينما أحرز روبرتو فيرمينو هدفاً في فوز الليفر على بورتو البرتغالي، بهدفين مقابل لا شيء.