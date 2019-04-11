«سبحة وطرد وصدمة».. أبرز مشاهد لقاء الأهلي والمقاصة

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اللقاء شهد هجوما من جماهير الأهلي على محمد معروف حكم اللقاء، كما قامت الجماهير بتوجيه أكثر من رسالة إلى لاعبي القلعة الحمراء قبل أيام قليلة من مواجهة صن داونز.

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الممتاز، سجل هدفي الأهلي حمدي فتحي ووليد أزارو بينما أحرز هدف المقاصة جون أنطوي، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 58 نقطة، يتصدر بها جدول المسابقة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 40 نقطة في المركز الخامس. اللقاء شهد العديد من الأحداث خاصة وأنه لقاء للمارد الأحمر بعد فضيحة مباراة صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي خسرها أبناء القلعة الحمراء بخماسية نظيفة.

سبحة الخطيب وتوتر العامري أبرز مشاهد اليوم هو تواجد مجلس إدارة الأهلي بالكامل في المباراة في أول ظهور لهم بعد فضيحة صن داونز وظهر التوتر الشديد على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، الذي كان يمسك "سبحة" في يده، كما ظهر التوتر والعصبية على العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي انفعل بشدة عقب الهدف الثاني

سبحة الخطيب وتوتر العامري أبرز مشاهد اليوم هو تواجد مجلس إدارة الأهلي بالكامل في المباراة في أول ظهور لهم بعد فضيحة صن داونز وظهر التوتر الشديد على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، الذي كان يمسك "سبحة" في يده، كما ظهر التوتر والعصبية على العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي انفعل بشدة عقب الهدف الثاني الذي أحرزه وليد أزارو. طرد عبدالحفيظ طرد عبدالحفيظ شهد اللقاء طرد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي بسبب اعتراضه أكثر من مرة على محمد معروف حكم المباراة الذي حذر عبدالحفيظ من الاعتراض بعد انفعاله في إحدى الهجمات وطالب بمنح لاعب المقاصة إنذارا وكرر مدير الكرة اعتراضه في الشوط الثاني وهو ما دفع حكم المباراة لطرده خارج الملعب وتوجه عبدالحفيظ لمتابعة الوقت المتبقي من اللقاء من خلف أسوار المدرجات. صدمة ندفيد صدمة ندفيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سقط البديل، كريم وليد "ندفيد" لاعب وسط الأهلي على أرض الملعب بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة ولم يستطع اللاعب استكمال اللقاء وخرج من الملعب رفقة الجهاز الطبي للفريق ليستكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد أن أجرى الجهاز الفني 3 تغييرات بنزول رمضان صبحي بدلًا من حسين الشحات وكريم ندفيد بدلا من صالح جمعة و أحمد فتحي بدلًأ من حمدي فتحي. وتوجه كريم نيدفيد، إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب بتروسبورت، لإجراء أشعة على ركبته لتحديد حجم الإصابة والتشخيص النهائي لها. رسالة الجماهير رسالة الجماهير حرصت جماهير الأهلي التي تواجدت في مدرجات بتروسبورت على توجيه رسالة إلى المسؤولين للسماح لهم بحضور مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها السبت المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. Advertisements وهتفت جماهير الأهلي عقب الهدف الثاني لفريقها :" إلعب واكسب ودوس على الوش.. يوم السبت مافيش معلش".. وواصلت الهتاف:" جمهور الأهلي كبير.. ستة مش كتير". كما هاجمت الجماهير محمد معروف حكم اللقاء بسبب طرده لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة ووجهت له السباب. المشاركة الأولى والهدف الثاني المشاركة الأولى والهدف الثاني شهد اللقاء تسجيل حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 25 بعد أن استقبل عرضية محمود وحيد ظهير أيسر الفريق وأسكنها برأسه داخل شباك أحمد عادل حارس المقاصة، والهدف هو الثاني لفتحي مع القلعة الحمراء حيث سبق وأحرز هدف فوز الأهلي على حرس الحدود، بينما هذا هو أول هدف يصنعه محمود وحيد مع الفريق في أول مشاركة له مع الأهلي ببطولة الدوري حيث كانت مشاركته السابقة في مباراة سيمبا التنزاني بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. إقرأ أيضًا.. اشتباكات عنيفة.. فضيحة رياضية جديدة بطلها الأهلي إقرأ أيضًا.. رقم قياسي جديد.. الأهلي ملك طائرة إفريقيا إقرأ أيضًا.. رئيس الجزيرة يرد على تدخل الخطيب في معركة كرة الماء إقرأ أيضًا.. بيان ناري.. الجزيرة يعاقب جمهور الأهلي بعد معركة الصيد إقرأ أيضًا.. كواليس الثلاثاء الدامي بين الأهلي والجزيرة في الصيد إقرأ أيضًا.. بطل فضيحة الساعة تنحيت عن منصبي في الفيفا لهذا السبب

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