انت الان تتابع الثأر يشعل لهيب موقعة زعيم الثغر وبيراميدز في المكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

بيراميدز Advertisements

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، علمًا أن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة، على استاد الدفاع الجوي، انتهى بفوز زعيم الثغر بثلاثية نظيفة، أحرزها لبيراميدز أحمد أيمن منصور ورجب بكار وماركوس دا سيلفا كينو، وكان حينها حسام حسن مديرًا فنيا لفريق بيراميدز.

ويحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم محمد حلمي، المركز العاشر في جدول الترتيب، برصيد 32 نقطة، جمعها من 28 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 11 وخسر في 10، وسجل الفريق 34 هدفا، بينما استقبلت شباكه 46 هدفًا، بفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز التاسع، وبفارق 3 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز