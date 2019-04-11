- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع جماهير الأهلي يفترشون الأرض انتظارًا لتذاكر صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد مجلي ١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ ص
الأهلي
افترش المئات من جماهير النادي الأهلي، فجر اليوم الخميس، الأرض أمام بوابة نادي سموحة بشرق الإسكندرية، أملا في الحصول على تذكرة حضور مباراة الأهلي المرتقبة أمام فريق صن داونز، السبت المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب، وذلك ضمن إياب دور الثمانية من دوري رابطة الأبطال الإفريقية، حيث تقرر طرح تذاكر المباراة بعدد من المنافذ، كما تقرر اختيار نادي سموحة كأحد هذه المنافذ. وتوافدت الجماهير بصورة كبيرة انتظارا لوصول التذاكر، المقرر أن يبدأ توزيعها في تمام التاسعة من صباح الخميس.
وتوافدت الجماهير على نادي سموحة بعد فوز فريقها الأول لكرة القدم على نظيره فريق مصر المقاصة في إطار لقاءات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الممتاز بهدفين لهدف، واعتلاء الأحمر قمة الدوري مؤقتًا برصيد 58 نقطة انتظارًا للقاء الزمالك مساء اليوم الخميس، أمام نظيره المصري البورسعيدي. وكانت الجهات الأمنية
وتوافدت الجماهير على نادي سموحة بعد فوز فريقها الأول لكرة القدم على نظيره فريق مصر المقاصة في إطار لقاءات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الممتاز بهدفين لهدف، واعتلاء الأحمر قمة الدوري مؤقتًا برصيد 58 نقطة انتظارًا للقاء الزمالك مساء اليوم الخميس، أمام نظيره المصري البورسعيدي.
وكانت الجهات الأمنية وافقت على حضور نحو 30 ألف مشجع في المباراة الفاصلة للقلعة الحمراء، بينما أعلن النادي الأهلي أمله في زيادة عدد الجماهير إلى 60 ألف متفرج للحصول على المؤازرة الجماهيرية في اللقاء المقبل.
وحرصت الجماهير التي توافدت على نادي سموحة للحصول على التذكرة، على تأكيد ثقتهم بقدرة الأهلي على التعويض، وأنهم سيعبرون الموقف الصعب، مرددين هتافات "6 مش كتير واسألوا بيبو وبشير"، معبرين عن ارتياحهم لعبور محطة فريق المقاصة الذي سيكون دافعًا للأمام.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الأهلي يفترشون الأرض انتظارًا لتذاكر صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.