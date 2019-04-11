انت الان تتابع جماهير الأهلي يفترشون الأرض انتظارًا لتذاكر صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد مجلي ١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ ص

الأهلي

افترش المئات من جماهير النادي الأهلي، فجر اليوم الخميس، الأرض أمام بوابة نادي سموحة بشرق الإسكندرية، أملا في الحصول على تذكرة حضور مباراة الأهلي المرتقبة أمام فريق صن داونز، السبت المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب، وذلك ضمن إياب دور الثمانية من دوري رابطة الأبطال الإفريقية، حيث تقرر طرح تذاكر المباراة بعدد من المنافذ، كما تقرر اختيار نادي سموحة كأحد هذه المنافذ. وتوافدت الجماهير بصورة كبيرة انتظارا لوصول التذاكر، المقرر أن يبدأ توزيعها في تمام التاسعة من صباح الخميس.

وتوافدت الجماهير على نادي سموحة بعد فوز فريقها الأول لكرة القدم على نظيره فريق مصر المقاصة في إطار لقاءات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الممتاز بهدفين لهدف، واعتلاء الأحمر قمة الدوري مؤقتًا برصيد 58 نقطة انتظارًا للقاء الزمالك مساء اليوم الخميس، أمام نظيره المصري البورسعيدي. وكانت الجهات الأمنية