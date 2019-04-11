انت الان تتابع صدام ناري بين «مصري جلال» و«زمالك جروس» في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص
المصري البورسعيدي
يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، والذي سيقوده تحكيميا، وفقا لما أعلنته لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عضو الجبلاية، الحكم محمد عادل. ويعاون عادل الثنائي تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال، بينما سيكون صبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وكل من طارق مجدي ومحمد عباس حكمًا خامسًا.
ويحتل نادي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 42 نقطة، جمعها من 26 مباراة فاز في 10 وتعادل في 12 وخسر في 4، وسجل الفريق 36 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 30 هدفًا، بفارق 12 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث. في المقابل يحتل نادي الزمالك بقيادة مديره
في المقابل يحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني كريستيان جروس، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 57 نقطة، جمعها من 24 مباراة، فاز في 17 وتعادل في 6 وخسر في 1، وسجل الفريق 51 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 20 هدفًا، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الأول، وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.
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