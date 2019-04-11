مفاجآت بالجملة في تصنيف منتخبات أمم إفريقيا 2019

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تحرير:أحمد محمد ١١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

كأس الأمم الإفريقية

كشف أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، عن تصنيف منتخبات كأس الأمم الإفريقية قبل ساعات من إجراء القرعة، المقرر لها مساء غد الجمعة، تحت سفح الأهرامات. وأشار رئيس الاتحاد الموريتاني، في أثناء حلوله ضيفا على الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى وجود عدة تغييرات على تصنيف المنتخبات المشاركة في "كان" 2019، التي تنطلق في مصر خلال شهر يونيو المقبل، والذي أعلن منذ أيام عبر الحساب الرسمي لشركة «برزنتيشن سبورت» الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم.

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وعرض ولد يحيى في مستند حصل عليه من كاف، وضع مصر في التصنيف الأول على رأس المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا المغرب وتونس بجانب الكاميرون والسنغال ونيجيريا، بينما يضم التصنيف الثاني الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي وكوت ديفوار وغينيا والجزائر. وجاءت التصنيفات كالتالي: التصنيف الأول: مصر - الكاميرون - السنغال