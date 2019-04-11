انت الان تتابع مفاجآت بالجملة في تصنيف منتخبات أمم إفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ١١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
كأس الأمم الإفريقية
كشف أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، عن تصنيف منتخبات كأس الأمم الإفريقية قبل ساعات من إجراء القرعة، المقرر لها مساء غد الجمعة، تحت سفح الأهرامات. وأشار رئيس الاتحاد الموريتاني، في أثناء حلوله ضيفا على الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى وجود عدة تغييرات على تصنيف المنتخبات المشاركة في "كان" 2019، التي تنطلق في مصر خلال شهر يونيو المقبل، والذي أعلن منذ أيام عبر الحساب الرسمي لشركة «برزنتيشن سبورت» الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم.
وعرض ولد يحيى في مستند حصل عليه من كاف، وضع مصر في التصنيف الأول على رأس المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا المغرب وتونس بجانب الكاميرون والسنغال ونيجيريا، بينما يضم التصنيف الثاني الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي وكوت ديفوار وغينيا والجزائر. وجاءت التصنيفات كالتالي: التصنيف الأول: مصر - الكاميرون - السنغال
وجاءت التصنيفات كالتالي:
التصنيف الأول: مصر - الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا - المغرب.
التصنيف الثاني: الكونغو الديمقراطية - غانا - مالي - كوت ديفوار - غينيا - الجزائر.
التصنيف الثالث: جنوب إفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر - كينيا.
التصنيف الرابع: زمبابوي - ناميبيا - غينيا بيساو - أنجولا - تنزانيا - بوروندي.
ومن المقرر أن تشهد قرعة كأس أمم إفريقيا دعوة عدد من نجوم الكرة الإفريقية، أبرزهم ديديه دروجبا، أسطورة الكرة الإيفوارية، وصامويل إيتو.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة في تصنيف منتخبات أمم إفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.