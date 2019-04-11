الداخلية يسعى لتكرار فوز الدور الأول على طلائع الجيش

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١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
طلائع الجيش
يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، علمًا أن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة، على استاد كلية الشرطة بالعباسية، انتهى بفوز الداخلية بهدفين مقابل هدف. أحرز للداخلية حسام سلامة ومحمد مخلوف، بينما أحرز هدف طلائع الجيش مصطفى محمد، وكان حينها محمد حلمي مديرا فنيا لطلائع الجيش.
ويحتل نادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البلجيكي لوك إيميل، المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، جمعها من 28 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر في 11، وسجل الفريق 32 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 33 هدفًا، بفارق نقطة عن الجونة والاتحاد السكندري، التاسع والعاشر على الترتيب، وبفارق 4 نقاط
في المقابل، يحتل نادي الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، المركز السابع عشر (قبل الأخير) في جدول ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة، جمعها من 28 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 14 وخسر في 10، وسجل الفريق 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 39 هدفًا، بفارق نقطة عن إنبي صاحب المركز السادس عشر، وبفارق نقطتين عن سموحة وبتروجت الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب.
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