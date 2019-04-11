انت الان تتابع هل يستطيع الأهلي تعويض الخماسية؟ مدرب صن داونز يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١١ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥١ ص

صن داونز

يرى بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، أن الأهلي يمتلك فرصة العودة وتسجيل ستة اهداف، مشيرًا إلى أن فريقه قادر على تسجيل أي هدف في اي وقت ايضًا. وقال في تصريحات لبرنامج «مساء الأنوار»، الذي يذاع عبر قناة «نايل سبورت»: «مشاهدة 8 مباريات لا تعني المكسب فقد نشاهد 20 مباراة ونخسر، أهم شيء هو التحضير للقاء والتعرف على طريقة اللعب والدفاع والهجوم.. الأهلي فريق عظيم وأنا أحترمه جدا، وما حدث خلال المباراة لم يكن متوقعًا، ويكفي فقط الشعار والقميص الأحمر والنجوم الذين يمثلونه مثل مروان محسن والسولية والشناوي ورمضان صبحي».

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وواصل مدرب صن داونز حديثه: «لا أملك ميزانية لضم لاعبين من الأهلي، أتمنى مثلا ضم رمضان صبحي لكننا لا نملك ثمنه.. الفوز هذه المرة له طعم خاص لأنه أمام الأهلي، إذا سجلنا 5 أهداف أمام فريق آخر سيكون عاديا، مثلما فزنا بخماسية على أهلي بنغازي، وبثلاثية أمام الوداد، لكن الفوز على الأهلي وتسجيل خمسة أهداف