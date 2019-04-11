انت الان تتابع خميسك أوروبي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، ففي الدوري المصري نشهد 4 مباريات لحساب الجولة 28، وبالتأكيد اللقاء الأهم هو الذي سيجمع المصري البورسعيدي ضد الزمالك الذي يتصدر سلم الترتيب بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي. كما تقام مباريات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وستشهد 4 مواجهات مثيرة، أهمها قمة أرسنال ونابولي على ملعب الإمارات، كما سيواجه تشيلسي فريق سلافيا براغ التشيكي، وفي الدوري السعودي سنكون على موعد مع 3 مباريات ضمن إطار الجولة 27.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم: مباريات الدوري المصري المصري × الزمالك – الساعة الخامسة والنصف مساءً طلائع الجيش × الداخلية – الساعة الخامسة والنصف مساء الاتحاد × بيراميدز – الساعة الثامنة مساء المقاولون × حرس الحدود – الساعة الثامنة



مباريات الدوري المصريالمصري × الزمالك – الساعة الخامسة والنصف مساءً

طلائع الجيش × الداخلية – الساعة الخامسة والنصف مساء

الاتحاد × بيراميدز – الساعة الثامنة مساء

المقاولون × حرس الحدود – الساعة الثامنة مساء

مباريات الدوري الأوروبيأرسنال (النني) × نابولي – الساعة التاسعة مساء

سلافيا براج التشيكي × تشيلسي – الساعة التاسعة مساء

فياريال × فالنسيا – الساعة التاسعة مساء

بنفيكا × إينتراخت فرانكفورت – الساعة التاسعة مساء

مباريات الدوري السعوديالاتفاق × الفتح – الساعة السادسة إلا الثلث مساء

الباطن × الشباب – الساعة السادسة مساء

الحزم × الرائد "محمد عطوة" – الساعة السابعة والنصف مساء وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم:مباريات الدوري المصريالمصري × الزمالك – الساعة الخامسة والنصف مساءًطلائع الجيش × الداخلية – الساعة الخامسة والنصف مساءالاتحاد × بيراميدز – الساعة الثامنة مساءالمقاولون × حرس الحدود – الساعة الثامنة مساءمباريات الدوري الأوروبيأرسنال (النني) × نابولي – الساعة التاسعة مساءسلافيا براج التشيكي × تشيلسي – الساعة التاسعة مساءفياريال × فالنسيا – الساعة التاسعة مساءبنفيكا × إينتراخت فرانكفورت – الساعة التاسعة مساءمباريات الدوري السعوديالاتفاق × الفتح – الساعة السادسة إلا الثلث مساءالباطن × الشباب – الساعة السادسة مساءالحزم × الرائد "محمد عطوة" – الساعة السابعة والنصف مساء

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