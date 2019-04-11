الامارات | الظاهري ثالثاً في كأس أندريا مارغوتي للكارتينغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهري ثالثاً في كأس أندريا مارغوتي للكارتينغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز البطل الإماراتي راشد الظاهري، بالمركز الثالث في النسخة 30 من كأس أندريا مارغوتي لسباقات الكارتينغ، التي احتضنتها حلبة «ساوث غاردا» بمدينة لوناتو الإيطالية. وتمكن الظاهري من تحقيق المركز الثالث في فئة الميني لمصلحة فريق بارولين ريسينغ كارت، بعد منافسة شرسة مع 45 سائقاً من أفضل محترفي هذه الرياضة عن الفئة العمرية بين ثمانية و12 عاماً. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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