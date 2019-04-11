شكرا لقرائتكم خبر عن صحف إسبانيا: برشلونة وضع قدمًا في نصف النهائي بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشادت الصحف الإسبانية، الصادرة اليوم الخميس، بنجاح فريق برشلونة الإسباني في الفوز خارج ملعبه على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب الأخير «أولد ترافورد» في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان: أخيرًا برشلونة ينتصر على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، والآن على بُعد خطوة من نصف النهائي، وهدف لوك شاو في مرماه الذي صنعه سواريز، حسم المباراة التي كانت مليئة بالضغط والحذر«.

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وتابعت: «ليونيل ميسي لاعب برشلونة يُصاب بعد تدخل سمولينج لاعب اليونايتد»، فيما قالت صحيفة «ماركا» في عنوانها: «برشلونة يقترب من نصف نهائي دوري الأبطال».

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة وضع قدمًا في نصف النهائي؛ عقب الانتصار خارج الأرض بهدف نظيف على مانشستر يونايتد، وعن مواجهة يوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي في نفس الدور ذكرت: «كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس لا يستسلم، بعدما سجل هدف يوفنتوس ضد أياكس؛ لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، ويتأجل الحسم لمواجهة الإياب».

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة «سبورت» جاء العنوان كالتالي: «انتصار تاريخي»، مضيفة: «برشلونة حقق فوزه الأول التاريخي على اليونايتد في أولد ترافورد، البارسا (برشلونة) على بُعد خطوة من نصف النهائي»، متابعة: «البارسا نجح في اختبار الذهاب في ربع النهائي، والمتبقي الآن الحسم في الإياب في ملعبه (كامب نو)».