تقرير جديد لتحديد عقوبة كوستا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أمس أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم لم تتخذ قرارا بعد في مسألة العقوبة المنتظر توقيعها على مهاجم أتلتيكو مدريد دييجو كوستا، بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري أمام برشلونة.

وأوضحت صحيفة «أ س» الإسبانية أن اللجنة طلبت من حكم اللقاء، جيل مانزانو، أن يوضح في تقرير جديد الأحداث التي وقعت وأدت إلى حصول كوستا على بطاقة طرد مباشرة.

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وأشارت «أ س» إلى أن مانزانو، لديه مهلة للرد على طلب لجنة المسابقات تمتد إلى 24 ساعة، ليقدم تقريره المفصل عن الواقعة المذكورة.

وجاء طلب لجنة المسابقات الإسبانية من الحكم تقديم تقرير أكثر وضوحا وتفصيلا حول واقعة طرد كوستا مدفوعا برغبتها في إزالة أي لبس أو شبهة تحول دون صدور عقوبة في حق اللاعب، حيث إن تقرير المباراة الأصلي يشوبه بعض الغموض ولا يجزم في شأن ضرورة توقيع عقوبة على مهاجم أتلتيكو مدريد.

وكان حكم اللقاء قد ذكر في تقريره الرئيسي أنه طرد كوستا بعد أن توجه إليه الأخير غاضبا ووجه له السباب والشتائم بصوت مرتفع.