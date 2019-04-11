شميت يعتمد الجانب النفسي لإنقاذ أوجسبورج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال المدير الفني الجديد لفريق أوجسبورج الألماني لكرة القدم مارتي شميت أمس إنه سيركز على تحفيز الفريق المهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية، أكثر من تركيزه على تطبيق أسلوب جديد في اللعب.

وتولى شميت تدريب الفريق عقب إقالة مانويل أمس الأول. ويتفوق أوجسبورج بفارق 4 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط بجدول الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد أن شهدت مبارياته الثماني الماضية بالدوري انتصارين فقط مقابل 5 هزائم وتعادل واحد.

وقال شميت في أول مؤتمر صحفي له كمدرب لفريق أوجسبورج، وذلك قبل 6 مراحل من نهاية الدوري «ليس لدينا الكثير من الوقت»، مؤكدا أنه يسعى إلى أداء عالي التركيز والحماس والفاعلية.