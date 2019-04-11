الاتفاق والفتح والباطن والشباب تتفق في التعويض وتثبيت الأقدام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

برصيد 34 نقطة يحل الفتح الثامن ضيفا على الاتفاق التاسع باستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في إطار لقاءات الأسبوع الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويشعل فارق النقطتين لمصلحة الضيف المواجهة التي سيدخلها صاحب الأرض والجمهور برصيد 32 نقطة، بهدف حصد النقاط الثلاث، لضمان اقتلاع المركز من الفتح أولا ثم الابتعاد أكثر عن خطر الهبوط.

وخسر الاتفاق في الجولة الماضية 1-3 أمام الوحدة، وهو ما يجعله مطالبا أمام جماهيره بالتعويض، كما يدفع المدير الفني الإسباني سيرخيو بيرناس للزج بكامل أوراقه الهجومية بقيادة التونسي أحمد العكايشي والأوروجوياني جوانكا ومن خلفهما الكويكبي وأليمان.

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أما الفتح الذي تعادل في الجولة الماضية 1-1 مع الفيصلي، فيطمح للتوغل نحو المناطق الآمنة أكثر بعد تأمين موقعه بالبقاء، وسيبحث عن فوز يدعمه في تحسين مركزه بعد التراجع الكبير الذي عانى منه في مبارياته الماضية. وسينهج المدير الفني، التونسي فتحي الجبال أسلوبه المعتاد في تأمين مناطقه الخلفية واللعب على الكرات المرتدة.

الباطن والشباب

وعلى ملعبه في حفر الباطن، يستضيف الباطن صاحب الـ22 نقطة في المركز قبل الأخير، فريق الشباب ثالث الترتيب برصيد 47 نقطة.

ويسعى أصحاب الأرض لتحقيق فوز ينقل الفريق قليلا من مركزه المحبط حاليا ويساعده في تجديد رغبة البقاء ضمن الكبار بعد أن ظل يصارع فترة طويلة من أجل مغادرة مناطق الخطر التي زادت خطورتها بالخسارة في الجولة الماضية 1-4 من الاتحاد.

وينتظر أن يعمل المدير الفني للباطن، الروماني سيبيريا، على استغلال المساحات في دفاعات الشباب وتكثيف منطقة المناورة ومحاولة خطف هدف مبكر يريح الفريق في ظل الضغط الذي يعيشه اللاعبون، إلا أن الشباب يطمح هو الآخر للفوز ومسح الصورة الهزيلة التي ظهر بها في اللقاء الماضي أمام الأهلي وكلفته الخسارة 0-4، كما يريد أيضا تأمين مركزه الثالث. ولا يتوقع أن يجري المدير الفني الروماني سوماديكا تعديلات كثيرة على التشكيلة الأخيرة.