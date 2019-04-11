مواجهة مثيرة بين ضحيتي المتصدر والوصيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في مواجهة يتوقع أن تتسم بالقوة والإثارة، يستضيف الحزم على ملعبه في الرس، نظيره الرائد في تمام السابعة مساء اليوم ضمن الجولة الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمثل المباراة منعطفا مهما للفريقين وهما يخوضان جولات أخيرة ستحدد وضعهما من حيث حسم البقاء وتأمين الأوضاع، أو ملامسة مناطق الخطر والهبوط، ويرغب كلا الطرفين في تصحيح مساره والعودة للانتصارات.

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صاحب الأرض والجمهور، فريق الحزم سيكون أكثر إصرارا وبحثا عن الفوز لعلمه أن الخسارة قد تعقد أموره كثيرا، خاصة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الوصيف فريق الهلال 2-3 رغم أنه كان الأقرب للفوز من واقع تقدمه بهدفين نظيفين حتى قبل بداية الشوط الثاني.

ويملك الحزم 27 نقطة في المركز الـ12، وهو مركز يلاحقه فيه شبح الهبوط.

أما الرائد الذي تلقى خسارة موجعة أمام المتصدر النصر في الجولة الماضية 0-5، فلم يعد هو الآخر بمنأى عن صراع الهبوط، حيث توقف رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر، لذلك سيحاول اليوم العودة لسكة الانتصارات ليضمن البقاء بنسبة كبيرة.