الـ26 تمنح الأهلي فرصة الرد على «هاذي خلاقينه»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة شهدت الجولة الـ26 الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تسجيل عدد من الأرقام على مستوى الفرق واللاعبين من حيث المشاركة والأهداف، فبعيدا عن صراع النصر والهلال على الصدارة ونجاحهما في الاستمرار بالمركزين الأول والثاني من خلال الفوز على الرائد والحزم، طلت نتيجة مباراة الأهلي ومضيفه الشباب ضمن أرقام الجولة، فللمرة الأولى خلال الموسم تتلقى شباك الشباب 4 أهداف في مباراة واحدة. ومنحت هذه النتيجة العريضة عددا من الأهلاويين، بينهم الرئيس السابق للنادي ماجد النفيعي، فرصة الرد على تصريح ناري سابق لرئيس الشباب خالد البلطان عقب فوز فريقه على الأهلي في ملعبه 1-0 في منتصف ديسمبر الماضي ضمن الجولة الـ13 عندما قال «هذا حسينوه وهاذي خلاقينه»، فجاء رد النفيعي على ذات الوزن والقافية حينما كتب بصفحته الرسمية على تويتر «هذا هو.. وهاذي مواعينه». أرقام أضافتها الجولة الـ26 للمرة الأولى تلقت شباك الشباب 4 أهداف في مباراة واحدة هذا الموسم وكانت من الأهلي

فريق أحد الوحيد الذي لم يحقق الفوز خارج أرضه، حيث تعادل 4 مرات وخسر 9 مباريات

حقق الاتحاد أكبر فوز له هذا الموسم بتغلبه على الباطن 4-1

شهدت الجولة تسجيل الهدف رقم 600، سجله لاعب الوحدة أحمد عبده في الاتفاق

سجل الهاتريك رقم 12 في المسابقة كأكثر عدد هاتريك بتاريخ الدوري بعد أن شهد موسم 2010 /2011 تسجيل 11 حالة تسجيل 3 أهداف للاعب في لقاء واحد

حمل الهاتريك رقم 12 اسم مهاجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله ليصبح أول من يسجل هاتريك أو أكثر في 3 مباريات هذا الموسم

بات مهاجم القادسية بيسمارك فيريرا أكثر لاعب برازيلي سجل أهدافا في تاريخ الدوري منذ بداية الموسم الماضي بـ19 هدفا

حافظ حمدالله على صدارة قائمة هدافي الدوري بعد تسجيل 3 أهداف في شباك الرائد

كسر مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز صيامه بهدفين في الحزم، وتساوى مع مهاجم التعاون الكاميروني تاوامبا في المركز الثاني بقائمة الهدافين برصيد 18 هدفا



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