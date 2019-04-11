من يتأهل لنهائي الـ»بلاي أوف«؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله أمين - جدة
تجري اليوم مواجهتا نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة (البلاي أوف) على صالة نادي الفتح، حيث يتلقي النصر بفريق أحد عند الرابعة مساء.
ويمنح الفوز فريق أحد فرصة التأهل للنهائي مباشرة، بينما فوز النصر لا يمنحه التأهل، وحينها سيحتكم الفريقان إلى لقاء فاصل غدا.
وأسندت لجنة الحكام قيادة اللقاء إلى رضا عبدالكريم وأحمد الصالح وخالد الشنقيطي.
وفي اللقاء الثاني يلتقي الفتح مع الأهلي في السادسة مساء، وسينتقل الأهلي للنهائي مباشرة في حال فوزه، بينما يعني فوز الفتح خوض لقاء فاصل يجري غدا أيضا. وسيقود المواجهة الطاقم المكون من عادل الغانم وهاشم قاسم وأحمد الخميس.
ويتأهل الفريقان الفائزان في مباراتين من ثلاثة إلى نهائي البطولة.
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