شكرا لقرائتكم حكام مباريات اليوم فى الدورى.. وجهاد جريشة لمباراة الجيش والداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الخميس، ضمن الجولة 29 لدورى القسم الأول، على النحو التالي :
طلائع الجيش والداخلية : جهاد جريشة ويعاونه شريف عبد الله واسامة عبد اللطيف، وهشام توفيق حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمود دسوقي حكماً خامساً.
المقاولون وحرس الحدود : محمد سلامة ميدو ويعاونه سيد نافع ونور سعيد، وسامح حسين حكماً رابعاً، وكل من سيد عبد الله وعمرو الشناوي حكماً خامساً.
الاتحاد وبيراميدز: طاقم روماني بقيادة افرام ماريوس ويعاونه اوبوليتس كريستيان وافرام جابرييل، وبيرس مارسيل حكماً رابعاً.
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