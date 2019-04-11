شكرا لقرائتكم حكام مباريات اليوم فى الدورى.. وجهاد جريشة لمباراة الجيش والداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الخميس، ضمن الجولة 29 لدورى القسم الأول، على النحو التالي :

طلائع الجيش والداخلية : جهاد جريشة ويعاونه شريف عبد الله واسامة عبد اللطيف، وهشام توفيق حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمود دسوقي حكماً خامساً.

المقاولون وحرس الحدود : محمد سلامة ميدو ويعاونه سيد نافع ونور سعيد، وسامح حسين حكماً رابعاً، وكل من سيد عبد الله وعمرو الشناوي حكماً خامساً.

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الاتحاد وبيراميدز: طاقم روماني بقيادة افرام ماريوس ويعاونه اوبوليتس كريستيان وافرام جابرييل، وبيرس مارسيل حكماً رابعاً.