شكرا لقرائتكم طاقم حكام رومانى لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إسناد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى بالدورى اليوم لطاقم حكام من رومانيا بقيادة افرام ماريوس. ويستضيف الاتحاد السكندرى نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة لزعيم الثغر الذى تعرض للخسارة من بتروجت بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة فيما يسعى بيراميدز لمواصلة قطار انتصاراته بعد الفوز على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم حكام رومانى لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.