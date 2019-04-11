شكرا لقرائتكم تعادل إيجابى لمنتخب مصر لكرة الصالات أمام مُضيفه سلوفاكيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل منتخب مصر لكرة قدم الصالات، أمام مُضيفه سلوفاكيا بثلاثة أهداف لكل منهما، فى إطار استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المُقرر إقامتها بالمغرب والمؤهلة لكأس العالم ليتوانيا 2020. وكان منتخب الصالات، سافر إلى سلوفاكيا الأحد الماضى بـ١٤ لاعبا، وخسر فى الودية الأولى أمام سلوفاكيا مساء الثلاثاء، قبل أن يستعيد المنتخب الوطنى توازنه فى المباراة الثانية، وذلك تحت قيادة المدير الفنى هشام صالح والمدرب العام نادر رشاد، وتعود البعثة إلى الأراضى المصرية، غدًا الجمعة. Advertisements واللاعبون الـ14 المتواجدون في المعسكر هم، جمال عبدالناصر وعبدالرحمن عباس ورجب رمضان ومصطفي عيد وأحمد عبدالقادر والمعتز بالله سامي وإبراهيم مجدى ومحمد منصور وصلاح حسنى ويوسف محسن ومحمد أحمد السيد ومؤمن حمدان ومصطفي عبدالمجيد ومحمد سعيد.

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