شكرا لقرائتكم سعد سمير يجهز أوراق سفره لألمانيا بعد إصابة الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز سعد سمير مدافع النادى الأهلى أوراقه قبل السفر لألمانيا للعلاج هناك، بعد تعرضه لإصابة قوية، وهى عبارة عن قطع فى الرباط الصليبى الخلفى وجذع فى أربطة الركبة بالكامل، والتى يحتاج للتأهيل والعلاج منها لمدة لن تقل عن 3 أشهر.

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ووافق مسئولو الأهلى على سفر المدافع الدولى لألمانيا لضمان تأهيله بأحدث الطرق العالمية، خاصة وأن سعد سمير يعد واحد من أهم أعمدة الفريق الأساسية والتى يعتمد عليها الجهاز الفنى بشكل أساسى فى معظم مباريات الفريق الأحمر.