سعد سمير يجهز أوراقه قبل السفر إلى ألمانيا بعد موافقة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز سعد سمير، مدافع النادي الأهلى، أوراقه قبل السفر إلى ألمانيا للعلاج، بعد تعرضه لإصابة قوية عبارة عن قطع فى الرباط الصليبى الخلفى وجزع فى أربطة الركبة بالكامل، ويحتاج للتأهيل والعلاج منها لمدة لن تقل عن 3 أشهر.
ووافق مسئولو الأهلى على سفر المدافع الدولى إلى ألمانيا لضمان تأهيله بأحدث الطرق العالمية، خاصة أن سعد سمير يعد واحدا من أهم أعمدة الفريق الأساسية والتى يعتمد عليها الجهاز الفني بشكل أساسى فى معظم مباريات الفريق الأحمر.
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