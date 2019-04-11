شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الرابع بقمة الأهلى والزمالك يدير مباراة بيراميدز والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى بالدورى اليوم لطاقم حكام من رومانيا بقيادة إفرام ماريوس وهو الحكم الرابع فى مباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلى فى الدورى.

ويستضيف الاتحاد السكندرى نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد المكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة لزعيم الثغر الذى تعرض للخسارة من بتروجت بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما يسعى بيراميدز لمواصلة قطار انتصاراته بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأدار مباراة الزمالك والأهلى بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين طاقم تحكيم رومانى مكون من: إستيفان كوفاكس "حكم ساحة"، وميهاى أوفيدو آرتن "مساعد أول"، وفلورن مارينسكو "مساعد ثان" وأونت ماريوس إفرام "حكم رابع".