شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مباريات دور الـ16 ببطولة دي بي دي للاسكواش بـ6 مواجهات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف اليوم الخميس منافسات دور الـ16 ببطولة دي بي دي الدولية المفتوحة لمنافسات الاسكواش، والتي تستضيفها ايندهوفين الهولندية حتى الرابع عشر من أبريل الجارى.

وتصنف بطولة دي بي دي بفئة البطولات الذهبية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 106 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك فى البطولة المصنفون المصريون بقائمة التوب 10 وهم: على فرج المصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجى المصنف الثانى، كريم عبد الجواد المصنف السادس، مروان الشوربجى المصنف الـ 11.

وفى منافسات السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلى المصنفة الأولى، نور الشربينى المصنفة الثانية، نور الطيب المصنفة الثالثة، نوران جوهر المصنفة السابعة، مريم متولى، يثرب عادل.

وكان ثلاث لاعبين مصريين تأهلوا إلى ربع النهائي أمس الأربعاء وهم: علي فرج وزوجته نور الطيب ورنيم الوليلي، فيما ودع مازن هشام ومحمد أبو الغار البطولة.

Advertisements

وجاءت مباريات اليوم الثاني من دور ال 16 كالتالي:

كريم عبد الجواد vs الفرنسي جورج مارش

مروان الشوربجي vs جويل ماكين

محمد الشوربجي vs الانجليزي كريس سيمبسون

وفي منافسات السيدات تلتقي كل من :

يثرب عادل vs الفرنسية كاميل سيرم

مريم متولي vs تيسني إيفانز

نور الشربيني vs نيكول ديفيد