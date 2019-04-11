شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكما لمباراة الطلائع والداخلية.. وسلامة للمقاولون والحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم، الخميس، بالجولة 29 لدوري القسم الأول، على النحو التالى:

طلائع الجيش والداخلية: جهاد جريشة ويعاونه شريف عبد الله واسامة عبد اللطيف، وهشام توفيق حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمود دسوقي حكماً خامساً.



المقاولون وحرس الحدود : محمد سلامة ميدو ويعاونه سيد نافع ونور سعيد، وسامح حسين حكماً رابعاً، وكل من سيد عبد الله وعمرو الشناوي حكماً خامساً.



الاتحاد وبيراميدز: طاقم روماني بقيادة افرام ماريوس ويعاونه اوبوليتس كريستيان وافرام جابرييل، وبيرس مارسيل حكماً رابعاً.