شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام القناة فى دورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك للكرة الطائرة اليوم، الخميس، مع نظيره القناة فى الجولة السادسة بالدور الثانى من الدورى الممتاز، فيما يلتقى فريق طلائع الجيش مع سبورتنج فى نفس الجولة على صالة القناة.

بينما تقام مباراتا الأهلى مع الاتحاد والطيران مع سموحة فى نفس الجولة يوم 22 أبريل الجارى، بعدما تم تعديلات فى الجدول لمشاركة الأهلى وسموحة فى البطولة الأفريقية التى اختتمت أمس فى القلعة الحمراء وحصل الأهلى على لقبها بينما جاء فريق سموحة فى المركز الثانى.