شكرا لقرائتكم خبر عن الرومانى ماريوس حكما لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى بالدورى اليوم لطاقم حكام من رومانيا بقيادة افرام ماريوس.

ويستضيف الاتحاد السكندرى نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد المكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة لزعيم الثغر الذى تعرض للخسارة من بتروجت بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما يسعى بيراميدز لمواصلة قطار انتصاراته بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 32 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكهم 46، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 54 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكهم 25 ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان.