قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
يرتبط الثنائى الدولى التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك و على معلول نجم الأهلى بصداقة قوية تجمعهم على الأراضى المصرية خلال خوضهم مشوار الإحتراف فى الدورى المصرى .
كما أن الصداقة بينهما امتدت إلى الزوجات فى ظل تواجدهم فى مصر مع أزواجهم ، حيث نجد إنتشار صور لعائلتى النقاز و معلول على السوشيال ميديا فى أجواء مرح.
و يرصد الخليج 365 بقطات توضح صداقة كلا اللاعبان و زوجاتهم من خلال الصور التالية :
عائلتى النقاز و معلول
النقاز و على معلول و نجله
النقاز و معلول
حمدى النقاز و معلول مع أجاى
زوجة النقاز و زوجة على معلول
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