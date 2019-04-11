شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يرتبط الثنائى الدولى التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك و على معلول نجم الأهلى بصداقة قوية تجمعهم على الأراضى المصرية خلال خوضهم مشوار الإحتراف فى الدورى المصرى .

كما أن الصداقة بينهما امتدت إلى الزوجات فى ظل تواجدهم فى مصر مع أزواجهم ، حيث نجد إنتشار صور لعائلتى النقاز و معلول على السوشيال ميديا فى أجواء مرح.

و يرصد الخليج 365 بقطات توضح صداقة كلا اللاعبان و زوجاتهم من خلال الصور التالية :

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عائلتى النقاز و معلول



النقاز و على معلول و نجله



النقاز و معلول



حمدى النقاز و معلول مع أجاى