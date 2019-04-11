شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يتعادل 3 / 3 مع سلوفاكيا ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل منتخب مصر لكرة قدم الصالات أمام مُضيفه سلوفاكيا بثلاثة أهداف لكل منهما، فى إطار استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المُقرر إقامتها بالمغرب والمؤهلة لكأس العالم ليتوانيا 2020. وكان منتخب الصالات سافر إلى سلوفاكيا الأحد الماضى بـ14 لاعبا، وخسر فى الودية الأولى أمام سلوفاكيا مساء الثلاثاء، قبل أن يستعيد المنتخب الوطنى توازنه فى المباراة الثانية، وذلك تحت قيادة المدير الفنى هشام صالح والمدرب العام نادر رشاد، وتعود البعثة إلى الأراضى المصرية، غدًا الجمعة. واللاعبون الـ14 المتواجدون فى المعسكر هم: جمال عبد الناصر وعبد الرحمن عباس ورجب رمضان ومصطفى عيد وأحمد عبد القادر والمعتز بالله سامى وإبراهيم مجدى ومحمد منصور وصلاح حسنى ويوسف محسن ومحمد أحمد السيد ومؤمن حمدان ومصطفى عبد المجيد ومحمد سعيد.

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