شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يفتش عن الوريث الشرعى لمحمود متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولى النادى الاسماعيلى فتح باب المفاوضات مع أكثر من مدافع متميز لتعويض الغياب المنتظر لمحمود متولى كابتن الفريق الذى فشلت كل محاولات تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء والذى ينتهى فى يناير المقبل .

محمود متولي واحدًا من العناصر الأساسية بالنادي الإسماعيلي، وكان الأهلي قد حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن مسؤولي القلعة الصفراء تمسكوا ببقائه.

واستقر مسئولى الاسماعيلى على الموافقة على رحيل محمود متولى بنهاية الموسم للاستفادة المادية من بيعه بدلا من رحيله فى يناير بدون مقابل ولكن مسئولى الدراويش اشترطوا رحيله للاحتراف الخارجى بعيداً عن الاندية المصرية .