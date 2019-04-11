تغيير وحيد في تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة المصري بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

يستعد الفريق الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري.

واستقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل الفريق المتوقع لمباراة اليوم.

وبحسب مراسل الخليج 365 فإن تشكيل الفريق الأبيض سيشهد تغييرًا وحيدًا في المباراة وهو عودة محمود عبد المنعم "كهربا"بدلًا من إبراهيم حسن بعد رفع العقوبة التي وقعها عليه الجهاز الفني.

وكان كهربا قد تعرض للعقوبة من قبل الجهاز الفني للزمالك بسبب اعتراضه على التبديل خلال مباراة فريقه أمام سموحة بالدوري، ليقرر جروس المدير الفني استبعاده من مباراة حسنية أغادير المغربي بالكونفدرالية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى :محمود جنش

خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا

خط الهجوم: خالد بوطيب

جدير بالذكر أن الزمالك سيدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بينما يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع وفي جعبته 42 نقطة.