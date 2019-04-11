بيكيه: يجب أن نتعلم من الماضي

أكد مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، عقب انتصار فريقه على مانشستر يونايتد الإنجليزي في عقر داره بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، أنه بعد ما حدث في مواجهة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن النهائي، فلا يجب الشعور بالثقة والاطمئنان على الإطلاق.

وقال بيكيه في تصريحات تليفزيونية عقب مواجهة الأربعاء التي احتضنها ملعب أولد ترافورد إن “الفريق الباريسي دخل مباراة إياب دور الـ16 بنتيجة أفضل، ولكن أنظر ماذا حدث”.

وتابع المدافع الإسباني “يمكن لأي شيء أن يحدث في كرة القدم، لاسيما في الفرق الكبيرة مثل اليونايتد، التي يمكنها العودة في النتيجة في أي لحظة.. يجب أن نتمتع بتركيز وطموح كبيرين من أجل التأهل لنصف النهائي”.

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وبسؤاله حول الفوز الأول للفريق الكاتالوني على هذا الملعب في المسابقات الأوروبية، ذكر المدافع الدولي السابق بأن “اللعب هنا دائماً ما يكون صعباً للغاية لأن الأمر متعلق بملعب مهيب وعظيم، والجماهير تشكل ضغطاً كبيراً”.

وأقر صاحب الـ32 عاماً بأن اليونايتد ضغط على البرسا في بعض فترات الشوط الأول، وقال: “حافظنا على تماسكنا الدفاعي في الخلف، وبحثنا عن الهجمات المرتدة، ولكن بشكل عام، المباراة كانت متكافئة، ونحن استفدنا من الفرصة التي سنحت لنا، وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أخرى في الشوط الأول”.

وأردف بيكيه: “تسجيل هدف مبكر وخارج الديار في ‘التشامبيونز ليغ’ يمنحنك الهدوء والثقة، لعبنا بطريقة ذكية بعد ذلك، إذا سجل المنافس هدفاً، فسيضغط عليك مثيراً، ولكن عدم استقبال أي هدف، ساعدنا كثيراً”.