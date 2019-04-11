سولشار يلوح بريمونتادا جديدة

أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولشار، أن أداء فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال يمنحهم الأمل بإمكانية قلب النتيجة والتأهل لنصف النهائي على حساب برشلونة الإسباني.

وخسر المان يونايتد في عقر داره أولد ترافورد بهدف نظيف أمام “البلوغرانا” في مواجهة ذهاب دور الثمانية التي أقيمت الأربعاء، وهو ما يجعله أمام حتمية الفوز بفارق هدفين على الفريق الكاتالوني في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.

وقال سولشار في تصريحات عقب المباراة: “ما تحقق أمام الـ’بي إس جي’ يمنحنا الأمل بإمكانية تحقيقه من جديد.. الذهاب لملعب كامب نو بمثابة تحد كبير.. برشلونة غير معتاد على فقدان الكرة، ولكننا سنحاول”.

ويرى المدرب النرويجي أن مفتح التأهل يمكن في “استغلال الفرص واللعب بفاعلية”.

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ورفض سولشار لوم البلجيكي روميلو لوكاكو، أو مهاجمي الفريق الأداء الذي قدموه في مباراة اليوم التي لم يسددوا خلالها أي كرة على مرمى تير شتيغن.

وقال في هذا الصدد: “لا أعتقد أن اللوم يقع على لوكاكو فقط، بل على الفريق كله.. لم نصنع فرصا كثيرة، باستثناء كرة لراشفورد، وكرة رأسية من دالوت”.

وشدد صاحب الـ46 عاماً في ختام تصريحاته على أن حظوظ المان يونايتد ما زالت قائمة في التأهل لنصف النهائي.