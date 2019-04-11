فالفيردي غير مطمئن

أكد المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردين عقب انتصار فريقه في عقر دار مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف نظيف الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، أنهم سيعودوا لبرشلونة بحلاوة هذه النتيجة، إلا أنه أكد أنها غير مطمئنة.

وأوضح فالفيردي في تصريحات عقب المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد: “خرجنا بانطباعات جيدة لأننا لم نفز هنا من قبل.. نعود لملعبنا بحلاوة الفوز، إلا أننا ندرك أن النتيجة غير مطمئنة.. هناك مباراة ثانية في إسبانيا، ونعرف كيف نجعل المان يونايتد يعاني خارج ملعبه، مع الوضع في الاعتبار ما حدث في الدور الماضي”.

وحول أصعب ما واجهه في المباراة، أكد المدرب “الباسكي” أن الكرات التي فقدها فريقه بسبب ضغط لاعبي اليونايتد، ولكنما عندما يلعب برشلونة بطريقته المعتادة، تمكنوا من السيطرة على مجريات المباراة.

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وأثنى مدرب “البلوغرانا” على أداء المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي على الرغم من عدم قدرته على التسجيل خارج ملعبه في هذه البطولة، إلا أنه ساهم بقوة في الهدف الوحيد الذي سجله لوك شو بالخطأ في مرماه.

وأضاف المدرب الإسباني: “هو لاعب مهم للغاية للفريق.. الأمر لا يتعلق بلمس اللاعب للكرة أم لا لكي يتم الحكم عليه.. قاتل على كل كرة وكان يشارك زملاؤه في الواجب الدفاعي، الجميع هنا سعيد بالعمل الذي يقدمه.. بشكل عام، أنا سعيد بأداء الفريق إجمالاً.. وجدنا صعوبات في بعض أوقات المباراة، ولكن في دوري الأبطال يجب أن تعاني لتفوز خارج ملعبك”.

وحول إمكانية إراحة بعض اللاعبين في مباراة الدوري الإسباني المقبلة ومنح الفرصة لعناصر أخرى، أكد فالفيردي أنه “يجب أن يرى حالة اللاعبين أولاً لاتخاذ القرار الأنسب لصالح الفريق”.