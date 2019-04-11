منتخب الصالات يتعادل إيجابيًا أمام سلوفاكيا

تعادل منتخب مصر لكرة قدم الصالات، مساء أمس الاربعاء أمام مُضيفه سلوفاكيا بثلاثة أهداف لكل منهما، في إطار استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المُقرر اقامتها بالمغرب والمؤهلة لكأس العالم ليتوانيا 2020.
وكان منتخب الصالات، سافر إلىسلوفاكيا الأحد الماضي بـ١٤ لاعبا، وخسر في الودية الأولى أمام سلوفاكيا مساء الثلاثاء، قبل أن يستعيد المنتخب الوطني توازنه في المباراة الثانية، وذلك تحت قيادة المدير الفني هشام
واللاعبون الـ14 المتواجدون في المعسكر هم:- جمال عبدالناصر وعبدالرحمن عباس ورجب رمضان ومصطفي عيد وأحمد عبدالقادر والمعتز بالله سامي وإبراهيم مجدي ومحمد منصور وصلاح حسني ويوسف محسن ومحمد أحمد السيد ومؤمن حمدان ومصطفي عبدالمجيد ومحمد سعيد.
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