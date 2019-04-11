أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، تعيين الروماني أفرام ماريوس، حكمًا لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، اليوم الخميس، بالدوري لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، اليوم الخميس، بالدوريالممتاز. تقام المباراة في تمام الثامنة مساءً على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

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