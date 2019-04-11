رياضة | الولايات المتحدة مع بنما.. والمكسيك تصطدم بكندا في الكأس الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة مع بنما.. والمكسيك تصطدم بكندا في الكأس الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة بطولة الكأس الذهبية 2019 لكرة القدم عن وقوع الولايات المتحدة، حاملة اللقب، في المجموعة الرابعة مع بنما، والمكسيك، صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (10 مرات)، في المجموعة الأولى مع كندا.



وأقيمت قرعة النسخة الـ15 للبطولة الأبرز في الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) والتي سيشارك فيها 16 منتخباً للمرة الأولى في ملعب بنك اوف كاليفورنيا، معقل فريق "LAFC" الذي يلعب بدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.

وستحتضن الولايات المتحدة وكوستاريكا وجامايكا البطولة التي ستقام في الفترة من 15 يونيو وحتى 7 يوليو (تموز) المقبليتن، علما بأن غالبية المباريات ستقام في الملاعب الأمريكية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بملاعب خارج دول الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

وتدافع الولايات المتحدة عن لقبها السادس لها في نسخة 2017 وستتنافس المكسيك معها على اللقب إضافة لكوستاريكا وجامايكا، وصيفة البطل في النسخة الماضية.

وتشارك منتخبات مثل جوايانا وبيرمودا للمرة الأولى في الكأس الذهبية. Advertisements

وفيما يلي نتائج القرعة: