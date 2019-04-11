رياضة | سر نجاة محمد صلاح من أزمة الاتحاد الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر نجاة محمد صلاح من أزمة الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي أمام بورتو البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم ما تردد عن إمكانية إيقافه من قبل الاتحاد الأوروبي "اليويفا" بعد تدخله القوي على دانيلو بيريرا نجم بورتو، وعدم معاقبته من حكم المباراة.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن محمد صلاح لن يتعرض للعقوبة بأثر رجعي لأن اللوائح تنص على أن القرارات التي يتخذها الحكم خلال المباراة، نهائية ولا تتم مراجعتها من قبل اللجنة التأديبية لليويفا.

وأوضح تقرير الصحيفة أنه في حالات سوء السلوك، يمكن اتخاذ إجراء تأديبي حتى لو لم ير الحكم ومساعدوه اللعبة، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة.

ونشر إيكر كاسياس حارس بورتو، صورة لتدخل صلاح عبر إنستجرام، كذلك فإن بينتو دا كوستا رئيس بورتو، "شكر الله" على أن دانيلو لم يصب بأذى بعد تدخل صلاح.

وانتهت مباراة الذهاب بتفوق ليفربول بثنائية نظيفة، ويقام الإياب على ملعب الدراجاو، الأربعاء المقبل.

إيتو يتحدى: إنجازات برشلونة بفضلي وليست بسبب ميسي

كشف صامويل إيتو نجم نادي برشلونة الإسباني السابق عن أنه ساهم في إنجازات الفريق أكثر من ليونيل ميسي في الفترة من 2008 إلى 2010 تحت قيادة بيب جوارديولا.

وقال إيتو لبي إن سبورتس القطرية: "قلت لجوارديولا بأنك ستعتذر لي لأنني أنا من ساهمت في نجاحات برشلونة وليس ليونيل ميسي".

وأضاف إيتو: "يمكنك أن تسأل أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز من هو الأفضل بيني وبين ميسي في تلك الفترة.. لقد كان عهدي وجوارديولا اعتذر لي بالفعل بعد ذلك".

نجوم برشلونة يرفضون جريزمان

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رفض نجوم نادي برشلونة الإسباني فكرة التعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب وسط أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة LARGUERO أن لاعبي برشلونة يرفضون فكرة التعاقد مع جريزمان مشيرة إلى أن تصريحات كارليس ريكساش، مستشار رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، والذي أكد بشكل قاطع التوقيع مع الفرنسي أنطوان جريزمان.

وقال ريكساش: "لن أوقع معه، وليس هناك وضوح أكثر من ذلك لأن هذا المهاجم الفرنسي سنحت له فرصة الانضمام للفريق الكتالوني، لكنه في النهاية فضل الاستمرار مع أتلتيكو مدريد.. القطار يمر لمرة واحدة في الحياة وإذا لم تلحق به فقد انتهى الأمر".

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".