رياضة | التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي على استاد الجيش بالسويس في الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - كهربا - أحمد سيد "زيزو" - محمد إبراهيم

خط الهجوم: خالد بوطيب.