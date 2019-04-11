رياضة | إنتر ميلان يخطط لخطف "إريكسن" قبل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يخطط لخطف "إريكسن" قبل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي إنتر ميلان الإيطالي لضم كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي حيث أرسل بعض مسؤوليه لمتابعته خلال مباراة مانشستر سيتي الأخيرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان مهتم بقوة بضم كريستيان إريكسن، نجم السبيرز، الصيف المقبل، في ظل سعيه لتكوين فريق ينافس على البطولات.

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ويتطلع إنتر ميلان إلى سد الفجوة مع يوفنتوس ونابولي، للمنافسة على لقب الكالتشيو من جديد، والعودة إلى مصاف النخبة في أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن النيراتزوري، سيواجه منافسة كبيرة على الدولي الدنماركي، من عمالقة أوروبا وتحديدًا ريال مدريد.

ويأتي تحرك إنتر المبكر لتعزيز صفوفه، في ظل قلقه من رحيل نجميه، إيفان بيريسيتش وماورو إيكاردي، حيث يعتبر الأول هدفًا مهمًا لمانشستر يونايتد، كما أن الثاني مطلوب من بعض كبار أوروبا.